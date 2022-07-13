Терюшков: «Не могу отрицать, что Ломовицкий и Зуев появятся в «Химках»

Член наблюдательного «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию об интересе подмосковного клуба к полузащитникам Александру Ломовицкому и Александру Зуеву. По его словам, оба игрока являются перспективными трансферными целями.

«Не могу отрицать, что Ломовицкий и Зуев появятся в «Химках», — приводит слова Терюшкова ТАСС. — Они находятся в сфере наших интересов. Ломовицкий и Зуев так же, как и другие игроки, являются перспективными трансферными целями, но пока что-то более конкретного сказать не могу».

24-летний Ломовицкий в прошедшем сезоне выступал за «Спартак» и «Рубин». На его счету один мяч и одна результативная передача в 34 матчах во всех турнирах.

23-летний Зуев в прошлом сезоне также играл за казанский клуб. В 20 встречах он отдал три результативные передачи.