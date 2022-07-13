Терюшков: «Не могу отрицать, что Ломовицкий и Зуев появятся в «Химках»
Член наблюдательного «Химок» Роман Терюшков прокомментировал информацию об интересе подмосковного клуба к полузащитникам Александру Ломовицкому и Александру Зуеву. По его словам, оба игрока являются перспективными трансферными целями.
«Не могу отрицать, что Ломовицкий и Зуев появятся в «Химках», — приводит слова Терюшкова ТАСС. — Они находятся в сфере наших интересов. Ломовицкий и Зуев так же, как и другие игроки, являются перспективными трансферными целями, но пока что-то более конкретного сказать не могу».
24-летний Ломовицкий в прошедшем сезоне выступал за «Спартак» и «Рубин». На его счету один мяч и одна результативная передача в 34 матчах во всех турнирах.
23-летний Зуев в прошлом сезоне также играл за казанский клуб. В 20 встречах он отдал три результативные передачи.
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1
|Зенит
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2
|Сочи
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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|0-0
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10
|Спартак
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|0-0
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11
|Н. Новгород
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|0
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|0-0
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12
|Урал
|0
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|0-0
|0
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13
|Химки
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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14
|Торпедо
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|0
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|0-0
|0
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15
|Факел
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|0-0
|0
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16
|Оренбург
|0
|0
|0
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|0-0
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
|17:30
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
|- : -