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Сегодня, 11:55

Ещенко считает, что Ребров может стать спортивным директором «Спартака»

Мария Куцубеева
,  
Владимир Пушкарев
Читать «СЭ» в

Бывший защитник и помощник тренера «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что исполняющим обязанности спортивного директора клуба будет Артем Ребров.

«Конечно, Артем справится с этой задачей. Может ли Ребров стать спортивным директором «Спартака»? А почему бы и нет. Все когда-то что-то начинали и потом чего-то добивались. Готов ли он к этой роли? А почему нет», — сказал Ещенко «СЭ».

В среду, 13 июля, «Спартак» объявил об уходе Каттани с поста спортивного директора. Причины, по которым он покинул московский клуб, не уточняются.

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