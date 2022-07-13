Ещенко считает, что Ребров может стать спортивным директором «Спартака»
Бывший защитник и помощник тренера «Спартака» Андрей Ещенко в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что исполняющим обязанности спортивного директора клуба будет Артем Ребров.
«Конечно, Артем справится с этой задачей. Может ли Ребров стать спортивным директором «Спартака»? А почему бы и нет. Все когда-то что-то начинали и потом чего-то добивались. Готов ли он к этой роли? А почему нет», — сказал Ещенко «СЭ».
В среду, 13 июля, «Спартак» объявил об уходе Каттани с поста спортивного директора. Причины, по которым он покинул московский клуб, не уточняются.
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|15.07
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Химки – Зенит
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|
ЦСКА – Урал
|- : -
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
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|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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