Червиченко назвал матч «Оренбург» — «Спартак» похоронами интриги в чемпионате

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о поражении красно-белых в 20-м туре чемпионата России от «Оренбурга» (0:2).

«Отвратительная игра в обороне. Единственный мастер в спартаковской защите — это Джикия. Но его, как мы видим, на всех не хватает. Он не может один за всех играть. Сегодня это закончилось травмой, что было предсказуемо, потому что, когда на тебе вся нагрузка, рано или поздно организм не выдерживает. А остальные в обороне — это просто смех. Этот Тавареш — у него слева проходной двор. Маслов, который не может игрока догнать на 80 м и умудряется фолить не в центре поля, а у своей штрафной. В общем, с обороной «Спартаку» нужно что-то делать. Если Джикия выпадет из состава надолго, то, я боюсь, «Спартак» может не закончить даже в пятерке. Так что сегодняшний матч — это спартаковское фиаско и похороны интриги в чемпионате», — приводит слова Червиченко RT.

«Спартак» располагается на 2-м месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков за 20 матчей. Отставание от лидирующего «Зенита» составляет 8 очков, при этом команда из Санкт-Петербурга провела на одну игру меньше.

«Оренбург» поднялся на 6-е место, на счету клуба 31 очко за 20 матчей.