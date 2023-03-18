«Факел» разгромил «Сочи» в матче РПЛ

«Факел» дома разгромил «Сочи» в матче 20-го тура чемпионата России — 3:0. Встреча прошла на арене «Центральный стадион профсоюзов».

Счет в игре на 34-й минуте открыл форвард воронежской команды Георгий Гонгадзе. Он реализовал пенальти, который был назначен после того, как защитник сочинцев Ибрагим Цаллагов сыграл рукой в своей штрафной.

На 73-й минуте защитник «Факела» Руслан Магаль удвоил преимущество. Через 6 минут нападающий Матвей Ивахнов сделал счет разгромным и забил свой дебютный гол в РПЛ.

На 81-й миунте нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе получил вторую желтую карточку и покинул поле, оставив команду в меньшинстве.

«Факел» выиграл второй матч в текущем сезоне РПЛ. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице с 17 очками.

«Сочи» находится на 9-й строчке (28 очков). Команда Курбана Бердыева вторую встречу подряд проиграла с разгромным счетом. в 19-м туре РПЛ «Сочи» уступил «Оренбургу» 0:4.