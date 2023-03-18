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18 марта, 18:23

«Факел» разгромил «Сочи» в матче РПЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Факел» — «Сочи» — 3:0.
Фото ФК «Сочи»

«Факел» дома разгромил «Сочи» в матче 20-го тура чемпионата России — 3:0. Встреча прошла на арене «Центральный стадион профсоюзов».

Счет в игре на 34-й минуте открыл форвард воронежской команды Георгий Гонгадзе. Он реализовал пенальти, который был назначен после того, как защитник сочинцев Ибрагим Цаллагов сыграл рукой в своей штрафной.

На 73-й минуте защитник «Факела» Руслан Магаль удвоил преимущество. Через 6 минут нападающий Матвей Ивахнов сделал счет разгромным и забил свой дебютный гол в РПЛ.

На 81-й миунте нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе получил вторую желтую карточку и покинул поле, оставив команду в меньшинстве.

«Факел» выиграл второй матч в текущем сезоне РПЛ. Команда занимает 14-е место в турнирной таблице с 17 очками.

«Сочи» находится на 9-й строчке (28 очков). Команда Курбана Бердыева вторую встречу подряд проиграла с разгромным счетом. в 19-м туре РПЛ «Сочи» уступил «Оренбургу» 0:4.

Россия. Премьер-лига. 20-й тур
18 мар, 16:30. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
3:0
Сочи
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РПЛ
ФК Сочи
ФК Факел (Воронеж)
Георгий Гонгадзе
11
138
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2
 Спартак 20 12 4 4 45-24 40
3
 Ростов 19 11 5 3 35-27 38
4
 Динамо 20 10 5 5 36-24 35
5
 ЦСКА 19 9 5 5 34-20 32
6
 Оренбург 20 10 1 9 40-40 31
7
 Ахмат 19 9 2 8 30-29 29
8
 Краснодар 20 8 5 7 38-35 29
9
 Сочи 20 8 4 8 29-39 28
10
 Урал 20 7 4 9 24-31 25
11
 Локомотив 20 6 4 10 27-37 22
12
 Кр. Советов 19 5 5 9 20-30 20
13
 Пари НН 19 5 4 10 23-34 19
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 Факел 20 2 11 7 27-37 17
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