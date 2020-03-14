Черевченко ответил на вопрос, готов ли «Арсенал» к остановке чемпионата
23:01
Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после домашнего матча 22-го тура Тинькофф — РПЛ с «Рубином» (0:1) заметил, что готов к возможному прерыванию сезона. Вынужденная мера может быть реализована в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.
— Готовы к тому, что уже во вторник сезон может быть прерван или как минимум придется играть без зрителей? — вопрос Черевченко на послематчевой пресс-конференции.
— Я ко всему готов. Не только по этому поводу. (Артем Агапов)
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