Черевченко ответил на вопрос, готов ли «Арсенал» к остановке чемпионата

Главный тренер «Арсенала» Игорь Черевченко после домашнего матча 22-го тура Тинькофф — РПЛ с «Рубином» (0:1) заметил, что готов к возможному прерыванию сезона. Вынужденная мера может быть реализована в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

— Готовы к тому, что уже во вторник сезон может быть прерван или как минимум придется играть без зрителей? — вопрос Черевченко на послематчевой пресс-конференции.

— Я ко всему готов. Не только по этому поводу. (Артем Агапов)