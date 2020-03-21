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Имел ли право арбитр Карасев принимать подарок от футболиста Карасева?

13:50
Сергей Карасев. Фото Reuters
Сергей Карасев. Фото Reuters
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После игры 22-го тура Тинькофф чемпионата России «Тамбов» — «Крылья Советов» (3:0) тамбовский полузащитник Павел Карасев подарил свою футболку судье Сергею Карасеву, который обслуживал тот матч. Имел ли право арбитр принимать такой подарок?

Ответ можно найти в договоре рефери с Российским футбольным союзом, заключенным на 2020 год. В нем говорится:

«2.1. Исполнитель в рамках настоящего договора обязан:

...2.1.9.5. не принимать любые подарки на сумму более 150 Евро (или эквивалентную ей сумму в другой иностранной валюте или российских рублях) от организаторов и/или лиц, прямо или косвенно связанных с футбольными матчами, подпадающими под действие настоящего договора, на которые исполнитель был назначен. Исключение составляют вымпелы и футболки команд — участниц соответствующего футбольного матча".

То есть судья поступил в соответствии с соглашением, ничего не нарушив. (Александр Бобров)

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