Комличенко стал лучшим игроком «Динамо» в феврале-марте
15:45
Форвард «Динамо» Николай Комличенко признан лучшим игроком клуба, сообщается на официальном сайте москвичей.
24-летний форвард набрал 27% голосов. Второе место занял нападающий Максимилиан Филипп (25%), замкнул тройку защитник Константин Рауш (20%).
Комличенко перешел в «Динамо» зимой 2020 года. В трех матчах РПЛ нападающий забил решающий гол в игре с «Тамбовом» (1:0).
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