Федотов стал лучшим тренером РПЛ в марте

Владимир Федотов признан лучшим тренером #ТинькоффРПЛ в марте ??



? В голосовании болельщиков победил Юрий Семин, а эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и эксперты Российской Премьер-Лиги сделали выбор в пользу главного тренера «Сочи» #ТренерМесяца@rpl #Сочи pic.twitter.com/SLvEUhLw4Z