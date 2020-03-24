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Федотов стал лучшим тренером РПЛ в марте

10:22
Владимир Федотов. Фото РИА Новости
Владимир Федотов. Фото РИА Новости
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Наставник «Сочи» Владимир Федотов стал лучшим тренером чемпионата России в марте, сообщает официальный Twitter РПЛ.

В голосовании болельщиков победил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, а эксперты РПЛ выбрали Федотова.

«Сочи» под руководством Федотова одержал три победы в четырех матчах.

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