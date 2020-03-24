Федотов стал лучшим тренером РПЛ в марте
10:22
Наставник «Сочи» Владимир Федотов стал лучшим тренером чемпионата России в марте, сообщает официальный Twitter РПЛ.
В голосовании болельщиков победил главный тренер «Локомотива» Юрий Семин, а эксперты РПЛ выбрали Федотова.
«Сочи» под руководством Федотова одержал три победы в четырех матчах.
Владимир Федотов признан лучшим тренером #ТинькоффРПЛ в марте ??— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) March 24, 2020
? В голосовании болельщиков победил Юрий Семин, а эксперты МАТЧ ПРЕМЬЕР и эксперты Российской Премьер-Лиги сделали выбор в пользу главного тренера «Сочи» #ТренерМесяца@rpl #Сочи pic.twitter.com/SLvEUhLw4Z
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