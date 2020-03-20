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Аджоев прокомментировал штраф «Арсенала» за баннер с Терешковой

08:45
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Руководитель тульского «Арсенала» Гурам Аджоев прокомментировал штраф клуба за баннер с изображением героя Советского Союза и первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой с надписью «Валя, ты просто космос». Туляки должны выплатить 50 тысяч рублей.

— Есть пункт регламента, в котором указано, что нельзя проносить несогласованные баннеры, — цитирует Аджоева News.ru. — Ничего страшного. Оштрафовали и оштрафовали. Всё хорошо. Это не отменяет тот факт, что Валентина Терешкова — великая женщина.

Дополнительная информация:

https://news.ru/football/adzhoev-boyus-rpl-ne-nachnyotsya-v-aprele/

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