Черданцев заявил, что Кузяев заслуживал удаления в матче против «Локомотива»

Известный комментатор Георгий Черданцев заявил, что полузащитник «Зенита» Далер Кузяев заслуживал удаления в первом тайме матча 4-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива».

В одном из моментов Кузяев пошел в грубый стык против защитника «Локо» Дмитрия Живоглядова. Получилось, что он ударил соперника сзади по ногам.

К этому моменту у Кузяева уже была одна желтая карточка, однако главный арбитр встречи Сергей Карасев решил не показывать ему второе предупреждение.

«Чистая желтая и удаление Кузяева, на мой взгляд. Удивительно, что Карасев это пропустил», — написал Черданцев в Twitter.

Напомним, что Карасев судит первый матч в нынешнем сезоне чемпионата России. Он получил дополнительный отпуск после Евро-2020, а недавно отработал на матче за Суперкубок УЕФА.