Чалов и Максименко - в символической сборной самых дорогих россиян до 21 года

Портал Transfermarkt составил сборную из самых дорогих российских футболистов до 21 года. В нее вошли нападающий ЦСКА Федор Чалов и голкипер "Спартака" Александр Максименко. Сборная выглядит так:

Максименко ("Спартак", 3 миллиона евро) - Николай Рассказов ("Спартак", 2 миллиона евро), Никита Калугин ("Сочи", 500 тысяч евро), Роман Евгеньев ("Динамо", 700 тысяч евро), Михаил Лысов ("Локомотив", 1,2 миллиона евро) - Александр Ломовицкий ("Спартак", 1,5 миллиона евро), Иван Обляков (ЦСКА, 5 миллионов евро), Константин Кучаев (ЦСКА, 2 миллиона евро), Магомед-Шапи Сулейманов ("Краснодар", 2,8 миллиона евро) - Чалов (ЦСКА, 10 миллионов евро), Иван Игнатьев ("Краснодар", 4 миллиона евро).

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр