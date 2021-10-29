Цауня пожелал Алексею Березуцкому прогресса на посту главного тренера ЦСКА

Бывший полузащитник ЦСКА Александр Цауня поделился мнением о своем экс-одноклубнике Алексее Березуцком, который сейчас является главным тренером армейцев.

«Продолжаю следить и за ЦСКА, и за «Рубином» Слуцкого. Не перестаю болеть за армейцев, переживать за ребят, желаю им как можно больше побед! В турнирной таблице все идут очень плотно, но и промежуточное третье место — неплохой результат. Посмотрел игру с «Крыльями». Хорошо, что футболисты проявили характер и вытащили непростой матч.



Алексею Березуцкому — только удачи, он большой молодец! Не представляю, как ему сейчас тяжело, но он отлично держится. Хочется пожелать ему дальнейшего прогресса как тренеру. Но и Леонида Викторовича я очень уважаю. Сложно сказать, кто фаворит в завтрашней игре, но все же небольшой перевес на стороне ЦСКА. Думаю, армейцы завтра победят», — приводит официальный Telegram-канал красно-синих слова Цауни.

ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 23 очками в 12 матчах. Завтра, 30 октября, армейцы сыграют с «Рубином» в рамках 13-го тура чемпионата России, начало встречи — в 14.00 (мск).