Цауня пожелал Алексею Березуцкому прогресса на посту главного тренера ЦСКА
Бывший полузащитник ЦСКА Александр Цауня поделился мнением о своем экс-одноклубнике Алексее Березуцком, который сейчас является главным тренером армейцев.
«Продолжаю следить и за ЦСКА, и за «Рубином» Слуцкого. Не перестаю болеть за армейцев, переживать за ребят, желаю им как можно больше побед! В турнирной таблице все идут очень плотно, но и промежуточное третье место — неплохой результат. Посмотрел игру с «Крыльями». Хорошо, что футболисты проявили характер и вытащили непростой матч.
Алексею Березуцкому — только удачи, он большой молодец! Не представляю, как ему сейчас тяжело, но он отлично держится. Хочется пожелать ему дальнейшего прогресса как тренеру. Но и Леонида Викторовича я очень уважаю. Сложно сказать, кто фаворит в завтрашней игре, но все же небольшой перевес на стороне ЦСКА. Думаю, армейцы завтра победят», — приводит официальный Telegram-канал красно-синих слова Цауни.
ЦСКА занимает третье место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 23 очками в 12 матчах. Завтра, 30 октября, армейцы сыграют с «Рубином» в рамках 13-го тура чемпионата России, начало встречи — в 14.00 (мск).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю