Михаил Боярский: «Спартак» пускай выживает. Болельщики не дадут им расслабиться»

Заслуженный артист России, болельщик «Зенита» Михаил Боярский в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от матча 13-го тура Тинькофф РПЛ между «Спартаком» и «Ростовом».

«Спартак» пускай выживает. Хотелось бы, чтобы они воспряли духом и набрали хорошую форму. Не посыпятся ли они после разгрома от «Зенита»? Они все-таки молодые мужчины, должны справиться. Плюс болельщики не дадут им расслабиться, от них всегда требуют результата», — сказал Боярский «СЭ».

Матч «Спартак» — «Ростов» состоится завтра, 30 октября, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Начало встречи — в 16:30 по московскому времени.

«Спартак» с 17 очками занимает 7-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Ростов» — 12-я строчка и 12 баллов.