Кавазашвили о Зареме: «Она нанесла имиджевый урон «Спартаку». Эта мадам мстит»

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на слова Заремы Салиховой о бывшем генеральном директоре красно-белых Шамиле Газизове.

«Человек, у которого в клубе нет никакой должности, так громогласно обвиняет официальное лицо. Она нанесла имиджевый урон себе как женщина, которая не должна вмешиваться в эти дела. Так же она нанесла имиджевый урон «Спартаку». Газизов работал в «Спартаке» по приглашению хозяина клуба — Леонида Федуна. Они разошлись культурно, была выплачена неустойка. Получается, что одностороннее обвинение со стороны мадам имеет под собой мстительное направление. Она мстит, это ясно по ее выступлению. Газизову придется подать в суд на госпожу Зарему и требовать еще больше денег», — сказал Кавазашвили «СЭ».

Ранее, 28 января, Зарема Салихова заявила, что бывший генеральный директор красно-белых Шамиль Газизов пытался пользоваться своей должностью ради личной выгоды.