Салихова: «Массажист Кокорина был на бюджете «Спартака». Это вредительство»

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна рассказала детали контракта экс-форварда Александра Кокорина, у которого был личный массажист.

«Массажист Кокорина был на бюджете «Спартака». Это было реально просто вредительство. Газизов также говорил о расписке от Кокорина, что если он не забьет 10 голов, то 500 тысяч евро вернет. При этом оказалось, что эта расписка была лично Газизову, и он сказал, что «Спартак» к этому не имеет отношение», — заявила Салихова в эфире программы «Есть тема».

Массажист Кокорина Сергей Колесников был уволен из «Спартака» в декабре 2020 года.