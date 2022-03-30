Антонин Кински: «Мне жаль русских спортсменов, но мое мнение в меньшинстве»

Бывший вратарь «Сатурна» и сборной Чехии Антонин Кински поддержал российских спортсменов, отстраненных от международных соревнований.

«Не знаю, что там происходит, знаю лишь, что российским спортсменам сейчас очень тяжело. Мне очень жаль, но я не могу предсказать, как это будет развиваться и сколько продлится. Мне непонятно, почему спортсменов делают виноватыми, почему им запрещается участвовать в соревнованиях. Это неправильно.

Отказ Польши, Швеции и Чехии играть против России в стыковых матчах за выход на ЧМ-2022? Мне кажется, это больше политический, нежели спортивный вопрос. Спорт не должен быть замешан в эту ситуацию, но получается наоборот. И так получается, что мое мнение — в большом-большом меньшинстве. Люди, которые имеют огромное влияние на спорт, придерживаются другого мнения. И с этим ничего не поделать. Все это делается для того, чтобы навредить России, мне очень жаль русских спортсменов, соревнования без них — это не то.

Могут ли Россию исключить из ФИФА? Я не знаю, как они к этому отнесутся, по большому счету, любое решение будет политическим. Я уверен, что ФИФА ощущает давление. Но я простой человек, который не понимает многие вещи и мне тяжело рассуждать. Когда я смотрю «Вести», я вижу одну картину, когда читаю европейские газеты — совсем другую», — приводит «РБ Спорт» слова Кински.

28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные клубы и сборные от участия в международных соревнованиях.