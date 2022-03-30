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«Фундамент Гисдоля, но детали отличаются». Комппер — об игре «Локомотива»

Комппер заявил, что работает в «Локомотиве» над агрессией и прессингом
Роман Шишов
Корреспондент
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Тренер «Локомотива» Марвин Комппер в интервью клубной пресс-службе рассказал, какой футбол он хочет поставить команде.

— Мы хотели бы видеть «Локомотив» доминирующим на поле, в правильном смысле слова агрессивной командой, командой, которая определяет то, как играет соперник, — цитирует Комппера сайт «Локомотива». — Это значит в оборонительной фазе запирать соперника именно на тех участках поля, где нам удобнее, заставлять его идти в те зоны, где мы хотим его видеть. При владении мячом мы стремимся к очень быстрому вертикальному футболу. Для нас очень важна скорость, как отдельных игроков, так и командная. Это должен быть увлекательный, зрелищный футбол.

— То, что вы говорите, во многом совпадает с тем футболом, который ставил команде ваш предшественник Маркус Гисдоль, — это схема 4-4-2, высокий прессинг, быстрый вертикальный футбол в атаке. Есть ли что-то, что вы меняете в команде, привносите ли что-то свое?

— База, фундамент, конечно, остались теми же. Детали отличаются. То, над чем мы сейчас особо сконцентрировано работаем, — это наша агрессия, это наш прессинг, наше давление на соперника в оборонительной фазе. Мы стараемся довести до автоматизма выход из обороны в атаку, чтобы он был максимально быстрым. С момента отбора мяча до удара по воротам соперника должно проходить минимум времени, это должны быть считанные секунды. Могу сказать, что игроки стали лучше понимать эту философию, я вижу прогресс. Мы увеличили количество голевых моментов, которые создаем. По игре с ЦСКА, хотя мы ее очень обидно проиграли на последней минуте, это было видно. Теперь наша задача — обилие шансов, которое мы создаем, конвертировать в голы. Команда должна вознаграждать себя голами за активные действия, энергичную и скоростную игру. Это то, над чем мы сейчас работаем.

Источник: https://www.fclm.ru/ru/publications/news/25862
Марвин Комппер
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