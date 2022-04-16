Первый тренер Акинфеева: «Трудно представить ЦСКА без Игоря. Дай бог ему здоровья, чтобы он продолжал играть»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новое достижение голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

Матч 25-го тура РПЛ с «Уфой» стал для 36-летнего российского вратаря 700-м в составе московской команды.

«Трудно представить ЦСКА без Акинфеева. Он столько лет играет за клуб преданно и уверенно. Дай бог Игорю здоровья, чтобы он продолжал играть. Как долго Игорь еще сможет играть? Уровень Игоря достаточно высокий. Люди играют и до сорока лет. Все будет зависеть только от него, сколько он еще сможет. Когда появится второй Акинфеев? Надо просто подождать. У нас есть молодые ребята, которые движутся вперед. Результаты Игоря тяжело достичь. Пока Игорь такой у нас один», — сказал Чанов «СЭ».

Акинфеев является шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны, семикратным обладателем Супекубка России и обладателем Кубка УЕФА. Кроме того, он бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России.