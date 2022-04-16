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Первый тренер Акинфеева: «Трудно представить ЦСКА без Игоря. Дай бог ему здоровья, чтобы он продолжал играть»

Первый тренер Игоря Акинфеева пожелал здоровья вратарю после его 700-го матча за ЦСКА
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал новое достижение голкипера армейцев Игоря Акинфеева.

Матч 25-го тура РПЛ с «Уфой» стал для 36-летнего российского вратаря 700-м в составе московской команды.

«Трудно представить ЦСКА без Акинфеева. Он столько лет играет за клуб преданно и уверенно. Дай бог Игорю здоровья, чтобы он продолжал играть. Как долго Игорь еще сможет играть? Уровень Игоря достаточно высокий. Люди играют и до сорока лет. Все будет зависеть только от него, сколько он еще сможет. Когда появится второй Акинфеев? Надо просто подождать. У нас есть молодые ребята, которые движутся вперед. Результаты Игоря тяжело достичь. Пока Игорь такой у нас один», — сказал Чанов «СЭ».

Акинфеев является шестикратным чемпионом России, шестикратным обладателем Кубка страны, семикратным обладателем Супекубка России и обладателем Кубка УЕФА. Кроме того, он бронзовый призер чемпионата Европы-2008 в составе сборной России.

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26%

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ТБ 2.5

16%

1.75

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15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
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П1

18%

1.75

X2

16%

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Наполи
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Игорь Акинфеев
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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 - : -
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 - : -
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