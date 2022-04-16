Игорь Акинфеев проводит 700-й матч в составе ЦСКА

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев вышел в стартовом составе на матч 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы».

Игра с уфимцами стала для 36-летнего россиянина 700-й в составе армейцев.

Акинфеев — воспитанник ЦСКА, он выступает за основную команду красно-синих с 2003 года. В предыдущих 699 матчах голкипер пропустил 625 мячей и отыграл 296 встреч на ноль.