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«Уфа» — ЦСКА: арбитр Турбин правильно не назначил пенальти, зачем вмешался ВАР?

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Евгений Турбин правильно не назначил 11-метровый удар в матче «Уфа» — ЦСКА.
Евгений Турбин правильно не назначил 11-метровый удар в матче «Уфа» — ЦСКА.
Евгений Турбин правильно не назначил 11-метровый удар в матче «Уфа» — ЦСКА.
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На 14-й и 17-й минутах матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — ЦСКА арбитр Евгений Турбин правильно не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля.

Ни до, ни после вмешательства видеоарбитра Яна Бобровского судья не усмотрел фол в действиях Гамида Агаларова.

И был прав. В штрафной площади уфимской команды после удара Яки Бийола действительно произошел контакт мяча с левой рукой Агаларова.

Но рука находилась в естественном положении. Оснований для назначения пенальти не возникло. Это Турбин подтвердил и после просмотра видеозаписи.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 25-й тур
16 апр, 14:00. Нефтяник (Уфа)
Уфа
ЦСКА

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Рубин

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Локомотив

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
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Наполи
Рома

П1

23%

1.93

X2

19%

1.93

Ф1 (0)

13%

1.42
ФК Уфа
ФК ЦСКА (Москва)
4
1
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
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 - : -
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Сочи – Локомотив
 - : -
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