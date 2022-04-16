«Уфа» — ЦСКА: арбитр Турбин правильно не назначил пенальти, зачем вмешался ВАР?

На 14-й и 17-й минутах матча 25-го тура Тинькофф чемпионата России «Уфа» — ЦСКА арбитр Евгений Турбин правильно не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля.

Ни до, ни после вмешательства видеоарбитра Яна Бобровского судья не усмотрел фол в действиях Гамида Агаларова.

И был прав. В штрафной площади уфимской команды после удара Яки Бийола действительно произошел контакт мяча с левой рукой Агаларова.

Но рука находилась в естественном положении. Оснований для назначения пенальти не возникло. Это Турбин подтвердил и после просмотра видеозаписи.