Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 12:08

Силкин — о возможном переходе Захаряна в «Галатасарай»: «Обычно туда едут доигрывать и завершать карьеру»

Константин Белов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Арсен Захарян.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал «СЭ» новость о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Галатасарай».

«Надо задать ему вопрос: хочет ли Захарян туда переходить или нет. «Галатасарай» просто хочет раскрутить его и продать подороже. Хотя это не тот клуб, который ставит большие и амбициозные задачи. Обычно туда едут доигрывать и завершать карьеру», — сказал Силкин «СЭ».

21 февраля инсайдер Николо Скира заявил, что 19-летний Захарян близок к переходу в «Галатасарай» за 13 миллионов евро. Позднее отец футболиста опроверг «СЭ» эту информацию.

Арсен Захарян
Сергей Силкин
Футбол
РПЛ
ФК Галатасарай
ФК Динамо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
«Русский есть русский». Польский мотогонщик требует выгнать из страны коллегу, больного раком
Обращение Путина сегодня, 21 февраля: онлайн и новости
Первый по перерасчету: россияне начнут оплачивать коммуналку по новым правилам
Выступление Путина 21 февраля: во сколько будет послание Федеральному собранию
У Костомарова произошел инсульт
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Отец Захаряна опроверг информацию о переходе сына в «Галатасарай»: «На этом вопросе стоит точка»
Брат Захаряна опроверг информацию о переходе футболиста в «Галатасарай»
Захарян не собирается переходить в «Галатасарай»
Бикфалви: «Думаю, я уже стал русским!»
Алексей Попов считает, что Захаряну стоит перейти в «Галатасарай»
Источник: Арсен Захарян близок к переходу в «Галатасарай» за 13 миллионов евро
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Отец Захаряна опроверг информацию о переходе сына в «Галатасарай»: «На этом вопросе стоит точка»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости