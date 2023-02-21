Силкин — о возможном переходе Захаряна в «Галатасарай»: «Обычно туда едут доигрывать и завершать карьеру»

Бывший тренер «Динамо» Сергей Силкин прокомментировал «СЭ» новость о возможном переходе полузащитника Арсена Захаряна в «Галатасарай».

«Надо задать ему вопрос: хочет ли Захарян туда переходить или нет. «Галатасарай» просто хочет раскрутить его и продать подороже. Хотя это не тот клуб, который ставит большие и амбициозные задачи. Обычно туда едут доигрывать и завершать карьеру», — сказал Силкин «СЭ».

21 февраля инсайдер Николо Скира заявил, что 19-летний Захарян близок к переходу в «Галатасарай» за 13 миллионов евро. Позднее отец футболиста опроверг «СЭ» эту информацию.