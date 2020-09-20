Бывший президент ВОБ: «Фанатам надо понять, что страна поменялась. Им нужно взрослеть»

Известный болельщик «Динамо», бывший президент Всероссийского объединения болельщиков Александр Шпрыгин в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию одного из болельщиков «Спартака» (Николай Сурин, известный как Коля Угодник) о том, что в Казане сотрудники Центра противодействия экстремизма проводят беседы с фанатами московского клуба.

В Казани прямо в гостиницах всех цепляет местный отдел ЦПЭ.

По их словам пришли списки из Москвы.

Пока все ограничивается неприятными непродолжительными беседами.

Борьба с фанатами развернулась не на шутку.

Всем быть очень аккуратными.#ФанатНеПреступник. — Угодник (@UgodnikOnTour) September 20, 2020

— Вся история завертелась в 2016 году после Марселя, — заявил «СЭ» Шпрыгин. — Тогда это было связанно с подготовкой к Кубку Конфедераций и чемпионату мира. А сейчас просто страна изменилась. Законодательный механизм работает неотвратимо, жернова будут крутиться все сильнее, как на дорогах. Сейчас в городе такое количество камер, что скоро уже будут за ремень и за разговор по телефону за рулем привлекать, грубо говоря. А еще десять лет назад можно было машину бросить на Тверской в третьем ряду, номера снять и без них ездить. Сейчас все ужесточается, люди к этому привыкают и живут дальше. То же самое происходит и в футболе.

Правоохранительные и оперативные органы научились не только, как раньше, охранять порядок на стадионе и локально реагировать на ситуации. Теперь контролируют и профилактируют все маломальские фанатские объединения. В том числе в Казане сейчас ходят с такими списками и занимаются этим. Любое нарушение зрителей сегодня — это неотвратимость наказания. Даже за мелочи, где невозможно натянуть на уголовную статью, натягивают за уши. Например, недавняя история с проводами команды в Тулу фанатами «Спартака». В рамках уголовного дела, даже если оно не дойдет до суда, это дает широкие оперативные полномочия: вызывать на допросы, задерживать, приходить с обысками. А любой обыск — это, как грабеж, потому что уносят сумками личные вещи, которые люди потом не могут забрать годами. Я лично вещи не могу забрать, мне не отвечают на заявления — ни прокуратура, ни следственный комитет, ни полиция. Даже отписок не присылают.

Футбольным болельщикам надо понять, что страна поменялась. Нужно повзрослеть, как сами полицейские говорили, и также любить футбол, поддерживать свои команды, но уже понимать, что за определенные действия будет ответственность. Те же драки — проводи официальный турнир, и полиция будет обязана стоять — тебя охранять, так как это уже массовое мероприятие.

За пиротехнику сейчас выводят — ну придумайте, как в Европе, какие-то дискотечно-стробоскопные методы поддержки. Можно скреативить по-разному. УЕФА и ФИФА это не запрещает. А зачем поджигать файер, если тебе за него дадут запрет на два года посещать стадион?

Болельщики должны не молчать, а заявлять о своих правах. Раньше был ВОБ, который все слушали. А то все боятся, все молчат, никто не обращается, а если обращаются, всё без ответа. Когда в декабре прошлого года фанаты всех клубов покинули трибуны, на это обратили внимание, показали на всех центральных каналах. Эту проблему обсуждали и минимизировали ее. Надо, чтобы вот так происходило. А не только, чтобы Коля в твиттер писал. Нужно, чтобы фан-клуб «Спартака» и «Фратрия» с заявлением обратились.

А пока никто закон не нарушил. Просто подошли к гостинице, представились, удостоверение показали и сказали: «Имейте ввиду, если сегодня в городе что-то будет, мы вас всех знаем, всех найдем и всех задержим». На данный момент они ничего не нарушили, просто делают свою работу. Но речь идёт о подходе. Списки из Москвы прислали с теми, кто у них числится среди футбольных хулиганов «Спартака», их пробили по компьютеру, кто в каком отеле, если совпадают фамилии, то приходят и делают голову. А кому это понравится? Люди приехали на выезд, пошли по Казани гулять, а вместо этого к ним приходят люди с красными корочками, в масках и беседы проводят. Для кого-то это обыденность, а для некоторых стресс. (Севастиан Терлецкий)