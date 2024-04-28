Джикия не приехал со «Спартаком» на матч против «Локомотива»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия не приехал с командой на матч 26-го тура РПЛ против «Локомотива», передает корреспондент «СЭ».

Ранее «СЭ» сообщал, что участие 30-летнего игрока в предстоящей встрече маловероятно.

В матче с «Локомотивом» может принять участие полузащитник красно-белых Виктор Мозес, отправившийся на игру вместе с командой.

Матч состоится 28 апреля в Москве на стадионе «Лукойл-Арена». Начало — в 16.15 мск. Главным арбитром встречи был назначен Кирилл Левников.

На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков. «Локомотив» располагается на 4-й строчке (41 очко).