«Ахмат» — «Пари НН»: Камилов вывел грозненцев вперед в конце первого тайма
Полузащитник «Ахмата» Владислав Камилов забил гол на 45+4-й минуте матча 26-го тура РПЛ с «Пари НН» — 2:1.
Лукас Ловат выполнил подачу со штрафного, Камилов выиграл борьбу и пробил головой в дальний угол.
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|
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|42-34
|41
|
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|
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|
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|
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|25
|6
|6
|13
|24-39
|24
|
15
|Балтика
|25
|6
|5
|14
|25-31
|23
|
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|4
|7
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|26-40
|19
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30 тур
|28.04
|14:00
|
Ахмат – Пари НН
|- : -
|28.04
|16:15
|
Спартак – Локомотив
|- : -
|28.04
|19:15
|
Динамо – Зенит
|- : -
|28.04
|21:30
|
Балтика – ЦСКА
|- : -
|29.04
|13:00
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|29.04
|15:15
|
Рубин – Урал
|- : -
|29.04
|17:30
|
Сочи – Факел
|- : -
|29.04
|19:45
|
Ростов – Оренбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|12
|П
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|20
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
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