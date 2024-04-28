«Ахмат» — «Пари НН»: Камилов вывел грозненцев вперед в конце первого тайма

Читать «СЭ» в

Полузащитник «Ахмата» Владислав Камилов забил гол на 45+4-й минуте матча 26-го тура РПЛ с «Пари НН» — 2:1.

Лукас Ловат выполнил подачу со штрафного, Камилов выиграл борьбу и пробил головой в дальний угол.