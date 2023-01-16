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Шмаров — о Рассказове в «Крыльях»: «Ошибся и потерял место — не дело. Надо доверять своим!»

Шмаров отреагировал на возможный переход Рассказова в «Крылья Советов»
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший нападающий «Спартака» Валерий Шмаров в комментарии для «СЭ» высказался о возможном переходе защитника Николая Рассказова в «Крылья Советов».

«Даже не сомневаюсь, что Рассказов станет основным защитником «Крыльев Советов». У него все для этого есть. Когда человек не получает игровую практику, конечно, он хочет играть. Думаю, этот возможный переход логичен. Хочется, чтобы в «Спартаке» играло больше воспитанников. Он конкурентноспособный футболист. Не знаю, поему так получилось. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. Ошибся и потерял место — не дело. Надо доверять своим!» — сказал Шмаров «СЭ».

25-летний Рассказов является воспитанником «Спартака». Он выступает за основную команду с июля 2018 года. В нынешнем сезоне он провел за московский клуб 11 матчей и забил один мяч.

Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2023 года.

Николай Рассказов
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
5
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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Ахмат – Оренбург
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
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5.03 19:30
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
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