Агент Кайо заявил, что не может раскрыть детали контракта с «Краснодаром»

Нето Хеновес, агент защитника «Краснодара» Кайо Панталеао, рассказал, как обстоят дела у его клиента с продлением контракта с кубанским клубом.

«К сожалению, мы не можем раскрывать детали контракта, в том числе новости, касающиеся его продления. Кайо — игрок «Краснодара», все будет хорошо», — приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

20 мая 2019 года стало известно о переходе Кайо в «Краснодар». 20 июля в матче ФНЛ против «Авангарда» он провел свой дебютный матч за вторую команду «быков» (1:1). За основу он дебютировал 22 сентября 2019 года в гостевом матче 10 тура РПЛ против ЦСКА (3:2).

В этом сезоне футболист сыграл в 13 матчах РПЛ. Его контракт с клубом рассчитан до июня 2024 года.

«Краснодар» ушел на зимнюю паузу на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ.