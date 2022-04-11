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«Каждая вторая передача чужому. А вы ему уже зализали». Аршавин раскритиковал игру Глушакова против ЦСКА

Аршавин раскритиковал игру Глушакова в матче «Химок» против ЦСКА
Читать «СЭ» в
Андрей Аршавин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин раскритиковал игру полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (4:2).

«Знаете, почему он так много пробежал? Посмотрите точность передач: каждая вторая — чужому. Если бы точность передач была повыше, то и общий пробег был бы ниже. Выигранные единоборства — 25 процентов, одно из четырех. А то вы ему уже зализали! Всю программу! Если бы я с такими показателями уходил с поля...

Если бы я 11 тысяч пробежал, меня бы в реанимацию везли", — сказал Аршавин в эфире программы «8-16» на канале «Матч Премьер».

После критики бывшего игрока «Зенита» ведущий программы обратился к полузащитнику «Химок».

«Глушаков аж вспотел после критики Аршавина. Денис, парируйте!» — сказал ведущий Дмитрий Дерунец.

Хавбек «Химок» согласился с Аршавиным и признал, что остался недоволен игрой.

«Этот матч я очень плохо сыграл. Много потерял, правильно Андрей говорит. Но взяли беговой работой. Когда ты бегаешь много, чуть-чуть зашкаливает давление и пульс, поэтому, наверное, теряешь мяч», — ответил Глушаков.

В текущем сезоне РПЛ 35-летний хавбек провел за «Химки» 21 матч и забил восемь голов.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 24-й тур
09 апр, 14:00. Арена Химки (Химки)
Химки
4:2
ЦСКА
Голы
Садыгов, 9 (1:0), Ушаков, 32 (1:1), Юсуф Языджи, 44 (1:2), Руденко, 54 (2:2), Сабович, 80 (3:2), Руденко, 86 (4:2)
Химки
Лантратов Идову Тихий Волков Боженов (Юран, 89) Григалава Глушаков Камышев (Сабович, 55) Кухарчук (Главчич, 64) Садыгов (Магомедов, 46) Руденко (Долгов, 89)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Магнуссон Карраскаль (Эджуке, 87) Зайнутдинов (Мухин, 60) Гбамен Медина Бийол Юсуф Языджи (Набабкин, 68) Обляков Ушаков (Яковлев, 68)
Предупреждения
Руденко 20’, Григалава 42’  -  Карраскаль 68’
Судьи
Кукуян (Сочи) Стипиди (Краснодар) Миневич (Смоленск)
ВАР
Сиденков (Санкт-Петербург) Гаврилин (Владимир)
Источник: https://t.me/matchpremier/7861
Андрей Аршавин
Денис Глушаков
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ФК ЦСКА (Москва)
1
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Видеообзор всех матчей 24-го тура РПЛ
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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