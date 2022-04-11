«Каждая вторая передача чужому. А вы ему уже зализали». Аршавин раскритиковал игру Глушакова против ЦСКА

Бывший игрок «Зенита» Андрей Аршавин раскритиковал игру полузащитника «Химок» Дениса Глушакова в матче 24-го тура Тинькофф РПЛ против ЦСКА (4:2).

«Знаете, почему он так много пробежал? Посмотрите точность передач: каждая вторая — чужому. Если бы точность передач была повыше, то и общий пробег был бы ниже. Выигранные единоборства — 25 процентов, одно из четырех. А то вы ему уже зализали! Всю программу! Если бы я с такими показателями уходил с поля...

Если бы я 11 тысяч пробежал, меня бы в реанимацию везли", — сказал Аршавин в эфире программы «8-16» на канале «Матч Премьер».

После критики бывшего игрока «Зенита» ведущий программы обратился к полузащитнику «Химок».

«Глушаков аж вспотел после критики Аршавина. Денис, парируйте!» — сказал ведущий Дмитрий Дерунец.

Хавбек «Химок» согласился с Аршавиным и признал, что остался недоволен игрой.

«Этот матч я очень плохо сыграл. Много потерял, правильно Андрей говорит. Но взяли беговой работой. Когда ты бегаешь много, чуть-чуть зашкаливает давление и пульс, поэтому, наверное, теряешь мяч», — ответил Глушаков.

В текущем сезоне РПЛ 35-летний хавбек провел за «Химки» 21 матч и забил восемь голов.