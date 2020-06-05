РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Алиев — «умник». Пусть зайдет в палаты, где врачи борются за жизнь людей». Погребняк ответил украинскому футболисту, назвавшему коронавирус фейком

15:32
Александр Алиев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Александр Алиев. Фото Александр Федоров, "СЭ"
Теги:

Нападающий «Урала» Павел Погребняк, который недавно вылечился от коронавируса, в интервью «СЭ» прокомментировал слова экс-футболиста «Локомотива» Александра Алиева.

— Бывший игрок киевского «Динамо», московского «Локомотива» и сборной Украины Алиев считает все, что говорят о коронавирусе фейком или вымыслом чиновников. Вы не согласны?

— Не дай ему Бог попасть туда, откуда я выбрался. А тем, кто думает также, предложил бы несколько минут погулять по больничным палатам, где врачи борются за жизнь находящихся у последней черты людей, многие из которых до того были в числе таких вот «умников». (Александр Львов)

Полностью интервью Павла Погребняка — здесь

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир