«Алиев — «умник». Пусть зайдет в палаты, где врачи борются за жизнь людей». Погребняк ответил украинскому футболисту, назвавшему коронавирус фейком
15:32
Нападающий «Урала» Павел Погребняк, который недавно вылечился от коронавируса, в интервью «СЭ» прокомментировал слова экс-футболиста «Локомотива» Александра Алиева.
— Бывший игрок киевского «Динамо», московского «Локомотива» и сборной Украины Алиев считает все, что говорят о коронавирусе фейком или вымыслом чиновников. Вы не согласны?
— Не дай ему Бог попасть туда, откуда я выбрался. А тем, кто думает также, предложил бы несколько минут погулять по больничным палатам, где врачи борются за жизнь находящихся у последней черты людей, многие из которых до того были в числе таких вот «умников». (Александр Львов)
Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. Пауза из-за коронавируса
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