Нападающий «Урала» Павел Погребняк, который недавно вылечился от коронавируса, в интервью «СЭ» прокомментировал слова экс-футболиста «Локомотива» Александра Алиева.

— Бывший игрок киевского «Динамо», московского «Локомотива» и сборной Украины Алиев считает все, что говорят о коронавирусе фейком или вымыслом чиновников. Вы не согласны?

— Не дай ему Бог попасть туда, откуда я выбрался. А тем, кто думает также, предложил бы несколько минут погулять по больничным палатам, где врачи борются за жизнь находящихся у последней черты людей, многие из которых до того были в числе таких вот «умников». (Александр Львов)

Полностью интервью Павла Погребняка — здесь