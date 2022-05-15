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Сегодня, 22:27

Ветеран «Спартака» назвал первый гол красно-белых грубейшей ошибкой Одоевского

Александра Ланцетова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Пенальти не было, должны были просто засчитать гол Малкома. Сегодня результат был закономерным, хотя я ожидал, что будет по нулям. В первом тайме, за исключением одного момента на первых минутах, ни у одной команды не было возможности забить мяч. Но когда вратарь пропустил мяч от игрока «Спартака» в ближний угол, это была грубейшая ошибка Одоевского», — сказал Гаврилов «СЭ».

В 30-м туре РПЛ, который состоится 21 мая, «Спартак» сыграет на выезде с «Химками», а «Зенит» в гостях встретится с «Нижним Новгородом». Оба матча начнутся в 17.00 по московскому времени.

ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
2
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
Все результаты / календарь
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 19
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

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Федор Смолов

Динамо

 12
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
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Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
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Максимилиано Кофрие

Спартак

 16 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 23 1 4
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

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