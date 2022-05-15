Ветеран «Спартака» назвал первый гол красно-белых грубейшей ошибкой Одоевского

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал ничью в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» (1:1).

«Пенальти не было, должны были просто засчитать гол Малкома. Сегодня результат был закономерным, хотя я ожидал, что будет по нулям. В первом тайме, за исключением одного момента на первых минутах, ни у одной команды не было возможности забить мяч. Но когда вратарь пропустил мяч от игрока «Спартака» в ближний угол, это была грубейшая ошибка Одоевского», — сказал Гаврилов «СЭ».

В 30-м туре РПЛ, который состоится 21 мая, «Спартак» сыграет на выезде с «Химками», а «Зенит» в гостях встретится с «Нижним Новгородом». Оба матча начнутся в 17.00 по московскому времени.