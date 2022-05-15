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Сегодня, 22:11

«Краснодар» — ЦСКА: Москалев не удалил игрока гостей. Сперцян избежал серьезной травмы

Арбитр Москалев не удалил игрока ЦСКА Ушакова в матче с «Краснодаром»
Читать «СЭ» в
«Краснодар» — ЦСКА.
«Краснодар» — ЦСКА.
1/2

На 34-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА (1:0) у арбитра Владимира Москалева были основания показать красную карточку игроку гостей Егору Ушакову и удалить его с поля.

Армейский футболист ударил Эдуарда Сперцяна шипами в область голеностопа так, что краснодарец мог получить очень серьезную травму.

Видеоассистент Ян Бобровский в действия судьи не вмешался. Возможно, и он, и Москалев не посчитали, что Ушаков применил чрезмерную силу, значит, наказания предупреждением было достаточно.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 29-й тур
15 мая, 19:00. Арена Краснодар (Краснодар)
Краснодар
1:0
ЦСКА
Голы
Кривцов, 75 (1:0)
Краснодар
Сафонов Пивоваров Бородин Исаенко Стежко Манелов Ионов (Мацукатов, 74) Черников Сперцян (Самко, 74) Кривцов (Якимов, 88) Олусегун (Сергеев, 90+1)
ЦСКА
Акинфеев Марио Фернандес Щенников Дивеев Мухин Карраскаль Тарба (Набабкин, 46) Обляков Эджуке Ушаков (Медина, 46) Заболотный
Предупреждения
Кривцов 20’, Пивоваров 90+4’  -  Щенников 33’, Ушаков 34’, Карраскаль 45+1’
Судьи
Москалев (Воронеж) Миневич (Смоленск) Иванов (Кострома)
ВАР
Бобровский (Санкт-Петербург) Лунев (Новосибирск)

Эдуард Сперцян
ФК Краснодар
ФК ЦСКА (Москва)
Владимир Москалев
0
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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30 тур
21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
ЦСКА – Ростов
 - : -
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