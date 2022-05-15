Арбитр Москалев не удалил игрока ЦСКА Ушакова в матче с «Краснодаром»

На 34-й минуте матча 29-го тура Тинькофф чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА (1:0) у арбитра Владимира Москалева были основания показать красную карточку игроку гостей Егору Ушакову и удалить его с поля.

Армейский футболист ударил Эдуарда Сперцяна шипами в область голеностопа так, что краснодарец мог получить очень серьезную травму.

Видеоассистент Ян Бобровский в действия судьи не вмешался. Возможно, и он, и Москалев не посчитали, что Ушаков применил чрезмерную силу, значит, наказания предупреждением было достаточно.