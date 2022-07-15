Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на ничейный результат в матче первого тура РПЛ между «Химками» и «Зенитом» (1:1).

«Я предполагал, что будет либо 2:1 в пользу «Зенита», либо ничья 1:1. Аукнулась та эйфория, которую они получили после «Спартака». А «Химки» выжидали и забили. «Химки» знали, что у них появится момент во втором тайме. Мы говорим про уход Дзюбы, а он тоже аукнется. Раньше, когда «Зениту» было тяжело, они выносили мяч вперед, а Артем там зацепится, скинет, отдаст. Я не удивлен такому результату. Убери сейчас иностранцев у «Зенита» и все выровняется», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Во втором туре «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов». Встреча пройдет 22 июля.

«Химки» 24 июля на выезде у себя дома сыграют с «Нижним Новгородом».