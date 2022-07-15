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Александр Мостовой — о ничьей в матче «Химки — «Зенит»: «Уход Дзюбы аукнется»

Александр Мостовой отреагировал на ничью в матче первого тура РПЛ между «Химками» и «Зенитом»
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на ничейный результат в матче первого тура РПЛ между «Химками» и «Зенитом» (1:1).

«Я предполагал, что будет либо 2:1 в пользу «Зенита», либо ничья 1:1. Аукнулась та эйфория, которую они получили после «Спартака». А «Химки» выжидали и забили. «Химки» знали, что у них появится момент во втором тайме. Мы говорим про уход Дзюбы, а он тоже аукнется. Раньше, когда «Зениту» было тяжело, они выносили мяч вперед, а Артем там зацепится, скинет, отдаст. Я не удивлен такому результату. Убери сейчас иностранцев у «Зенита» и все выровняется», — сказал Мостовой корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Во втором туре «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов». Встреча пройдет 22 июля.

«Химки» 24 июля на выезде у себя дома сыграют с «Нижним Новгородом».

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И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
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 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Алексей Сутормин

Алексей Сутормин

Зенит

 1 0 1
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