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«Зенит» упустил победу в матче против «Химок» на старте РПЛ

«Зенит» и «Химки» сыграли вничью в первом матче нового сезона РПЛ
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Гол в ворота «Зенита».
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
15 июля. «Химки» — «Зенит» — 1:1.
Фото ФК «Зенит»
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15 июля матчем между «Химками» и «Зенитом» стартовал новый сезон Российской премьер-лиги. Встреча, которая прошла в Подмосковье, закончилась со счетом 1:1.

Автором первого гола сезона стал полузащитник питерцев Вендел. Он открыл счет в матче на 17-й минуте.

После этого у «Химок» было несколько шансов сравнять счет. Оосбенно усердствовал нападающий Александр Руденко, но на пути его ударов становился то вратарь «Зенита», то штанга ворот.

И все же команда Сергея Юрана смогла уйти от поражения. Спасительный гол на 84-1 минуте забил вышедший на замену хавбек Резиун Мирзов.

Во втором туре «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов». Встреча пройдет 22 июля.

«Химки» 24 июля на выезде у себя дома сыграют с «Нижним Новгородом».

Россия. Премьер-лига. 1-й тур
15 июл, 20:00. Арена Химки (Химки)
Химки
1:1
Зенит
Голы
Вендел, 17 (0:1), Мирзов, 84 (1:1)
Химки
Лантратов Идову Никитин Тихий Филин Боженов (Зуев, 61) Гбане Глушаков (Главчич, 80) Ломовицкий (Мирзов, 80) Черный (Камышев, 71) Руденко (Долгов, 71)
Зенит
Одоевский Чистяков Дуглас Сантос Родригао Барриос Вендел (Круговой, 82) Клаудиньо (Бакаев, 65) Кузяев Сутормин (Ерохин, 75) Малком (Мостовой, 82) Сергеев (Кассьерра, 66)
Предупреждения
Боженов 44’  -  Сутормин 67’
Судьи
Кукуляк (Калуга) Воронцов (Ярославль) Чельцов (Москва)
ВАР
Жабченко (Краснодар) Данченко (Уфа)

ФК Зенит
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
9
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
13
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
14
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
15
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
16
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
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30 тур
15.07 20:00
Химки – Зенит
 1 : 1
16.07 15:00
ЦСКА – Урал
 - : -
16.07 17:30
Оренбург – Кр. Советов
 - : -
16.07 20:00
Ахмат – Спартак
 - : -
17.07 15:00
Торпедо – Сочи
 - : -
17.07 17:30
Локомотив – Н. Новгород
 - : -
17.07 20:00
Краснодар – Факел
 - : -
17.07 20:00
Динамо – Ростов
 - : -
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ЖК
Г
Маркус Валле да Силва Вендел

Маркус Валле да Силва Вендел

Зенит

 1
Резиуан Мирзов

Резиуан Мирзов

Химки

 1
П
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 1
И К Ж
Кирилл Боженов

Кирилл Боженов

Химки

 1 0 1
Алексей Сутормин

Алексей Сутормин

Зенит

 1 0 1
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