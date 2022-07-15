«Зенит» упустил победу в матче против «Химок» на старте РПЛ

«Зенит» и «Химки» сыграли вничью в первом матче нового сезона РПЛ

15 июля матчем между «Химками» и «Зенитом» стартовал новый сезон Российской премьер-лиги. Встреча, которая прошла в Подмосковье, закончилась со счетом 1:1.

Автором первого гола сезона стал полузащитник питерцев Вендел. Он открыл счет в матче на 17-й минуте.

После этого у «Химок» было несколько шансов сравнять счет. Оосбенно усердствовал нападающий Александр Руденко, но на пути его ударов становился то вратарь «Зенита», то штанга ворот.

И все же команда Сергея Юрана смогла уйти от поражения. Спасительный гол на 84-1 минуте забил вышедший на замену хавбек Резиун Мирзов.

Во втором туре «Зенит» на своем поле примет «Крылья Советов». Встреча пройдет 22 июля.

«Химки» 24 июля на выезде у себя дома сыграют с «Нижним Новгородом».