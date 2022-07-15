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Сегодня, 22:30

Юран заявил, что у Набиуллина есть предложения от «Рубина» и «Торпедо»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о ситуации с защитником подмосковного клуба Эльмиром Набиуллиным.

— Что натворил Набиуллин?

— Я на него сейчас не расчитываю, мы всегда прямо разговариваем. У него два предложения: «Рубин» и «Торпедо». Что он выбрал, я не знаю. У нас прекрасные отношения. Надо говорит правду футболистам в лицо.

Ранее сообщалось, что 27-летний российский футболист был отстранен от работы с первой командой.

Сергей Юран
Эльмир Набиуллин
ФК Химки
0
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2
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
3
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
4
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
6
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
7
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
8
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
10
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
11
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
12
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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 - : -
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Резиуан Мирзов

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П
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Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

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 1
И К Ж
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