Юран заявил, что у Набиуллина есть предложения от «Рубина» и «Торпедо»

Главный тренер «Химок» Сергей Юран рассказал о ситуации с защитником подмосковного клуба Эльмиром Набиуллиным.

— Что натворил Набиуллин?

— Я на него сейчас не расчитываю, мы всегда прямо разговариваем. У него два предложения: «Рубин» и «Торпедо». Что он выбрал, я не знаю. У нас прекрасные отношения. Надо говорит правду футболистам в лицо.

Ранее сообщалось, что 27-летний российский футболист был отстранен от работы с первой командой.