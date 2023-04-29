Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от матча 25-го тура РПЛ «Спартак» — «Ростов».

«Все тоже самое будет, что и с «Крыльями советов», скорее всего. Интересно посмотреть на чей стороне будет судейство», — сказал Мостовой «СЭ».

По результатам 24 туров «Спартак» занимает третье место, набрав 48 очков. «Ростов» занимает второе место, 50 очков.