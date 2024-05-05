Личка о выходе Лещука в старте с «Сочи»: «Приняли решение дать ему шанс»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка прокомментировал появление вратаря Игоря Лещука в стартовом составе перед матчем с «Сочи» в 27-м туре РПЛ.

«После 6-7 игр, которые сыграл Антон Шунин, поговорили с тренерами вратарей и [приняли решение], что сейчас хороший момент дать Игорю шанс. Ошибки в матче со «Спартаком» уже ушли, и он может конкурировать», — сказал Личка в эфире «Матч! Премьер».

Игра пройдет на стадионе «ВТБ Арена» и начнется в 16.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Динамо» — «Сочи».