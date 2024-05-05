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Сегодня, 16:40

Агент: «Будущее Чистякова, Маргасова и Кравцова? Обсудим, когда будет ясна судьба «Сочи»

Руслан Минаев
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Агент игроков «Сочи» Дмитрия Чистякова, Тимофея Маргасова и Кирилла Кравцова Андрей Талаев ответил на вопрос о будущем футболистов.

«Останутся ли игроки в «Сочи» если клуб вылетит? Давайте это обсуждать тогда, когда уже точно решится судьба клуба. Впереди четыре матча, все в их руках. Я думаю, сейчас не самое лучшее время обсуждать будущее игроков, потому что не ясна еще судьба «Сочи», — цитирует агента Metaratings.ru.

После 26 матчей РПЛ «Сочи» набрал 20 очков и занимает последнее место в таблице чемпионата.

Источник: Metaratings.ru
Дмитрий Чистяков
Тимофей Маргасов
Кирилл Кравцов
ФК Сочи
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Положение команд
Футбол
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
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ЦСКА – Рубин
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