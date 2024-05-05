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Сегодня, 16:47

Куртеян: «Краснодар» – точно не та команда, которая способна стать чемпионом»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший игрок «Зенита» Александр Куртеян прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.

«Краснодар» – точно не та команда, которая способна стать чемпионом. Игра у них так себе. Правда, последние игры «Зенита» тоже не впечатляют и ставят вопросы. По игрокам «Зенит» – всех сильнее, по игре – нет.

У «Зенита» нет никаких проблем ни по качеству игроков, ни про количеству. Исключительно у них в голове проблемы. Они сами себе их создают. Избавятся от этого, станут чемпионами», – цитирует Куртеяна «РБ Спорт».

После поражения от «Ахмата» (0:1) в 27-м туре РПЛ «Краснодар» (50 очков) занимает второе место в турнирной таблице, отставая от «Зенита» (50) по дополнительным показателям. Но у команды из Санкт-Петербурга есть игра в запасе. Третье место занимает «Динамо» (47).

Источник: «РБ Спорт»
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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30 тур
4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
Краснодар – Ахмат
 0 : 1
5.05 16:30
Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
Урал – Балтика
 - : -
6.05 18:00
Факел – Зенит
 - : -
6.05 20:30
ЦСКА – Рубин
 - : -
6.05 20:30
Локомотив – Ростов
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 13
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
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Квинси Промес

Спартак

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И К Ж
да Силва Виллиан Роша

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ЦСКА

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Виктор Александров

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 22 1 3
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