Селихов пропустит матч 27-го тура РПЛ против «Пари НН»

Голкипер «Спартака» Александр Селихов не примет участие в матче 27-го тура РПЛ против «Пари НН».

Московский клуб отправился на предстоящую встречу без 30-летнего футболиста.

В нынешнем сезоне Селихов провел 10 матчей за красно-белых во всех турнирах, пропустил 11 голов и 4 раза отыграл на ноль.

Матч между «Пари НН» и «Спартаком» состоится 5 мая в Нижнем Новгороде. Начало — в 19.00 мск.