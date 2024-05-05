Вратарь «Сочи» Рудаков сделал четыре сейва в первом тайме матча с «Динамо»

«Динамо» и «Сочи» не забили голов в первом тайме матча 27-го тура РПЛ — 0:0. Встреча проходит на «ВТБ Арене» в Москве.

Вратарь гостей Максим Рудаков сделал четыре сейва. Всего бело-голубые нанесли 12 ударов по воротам «Сочи».

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча.