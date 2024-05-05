Британский журналист Браун заявил, что Чалов упустил свой шанс уехать в АПЛ
Британский журналист Пол Браун оценил вероятность перехода нападающего ЦСКА Федора Чалова в АПЛ.
Летом 2019 года СМИ неоднократно сообщали об интересе «Кристал Пэлас» к форварду московской команды.
«Есть ли шанс у Чалова перейти в АПЛ? Когда-то давно это было возможно. Но сейчас это нереально. Думаю, он упустил свой шанс уехать в АПЛ», — приводит «РБ Спорт» Брауна.
25-летний футболист является воспитанником академии ЦСКА. За основную команду нападающий выступает с 2016 года. В 2022-м Чалов играл в «Базеле».
Источник: РБ Спорт
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|8
|4
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|
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|26
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|9
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|26
|7
|5
|14
|28-32
|26
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15
|Урал
|26
|6
|7
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|25-40
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|4
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|4.05
|17:00
|
Оренбург – Кр. Советов
|2 : 1
|4.05
|19:30
|
Краснодар – Ахмат
|0 : 1
|5.05
|16:30
|
Динамо – Сочи
|- : -
|5.05
|19:00
|
Пари НН – Спартак
|- : -
|6.05
|15:45
|
Урал – Балтика
|- : -
|6.05
|18:00
|
Факел – Зенит
|- : -
|6.05
|20:30
|
ЦСКА – Рубин
|- : -
|6.05
|20:30
|
Локомотив – Ростов
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Матео Кассьерра
Зенит
|16
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|14
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|13
|П
|
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Максим Глушенков
Локомотив
|12
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|8
|
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Квинси Промес
Спартак
|6
|И
|К
|Ж
|
|
да Силва Виллиан Роша
ЦСКА
|20
|1
|8
|
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Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|21
|1
|3
|
|
Кирилл Гоцук
Пари Нижний Новгород
|22
|1
|3
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