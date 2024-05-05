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Британский журналист Браун заявил, что Чалов упустил свой шанс уехать в АПЛ

Алина Савинова
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Британский журналист Пол Браун оценил вероятность перехода нападающего ЦСКА Федора Чалова в АПЛ.

Летом 2019 года СМИ неоднократно сообщали об интересе «Кристал Пэлас» к форварду московской команды.

«Есть ли шанс у Чалова перейти в АПЛ? Когда-то давно это было возможно. Но сейчас это нереально. Думаю, он упустил свой шанс уехать в АПЛ», — приводит «РБ Спорт» Брауна.

25-летний футболист является воспитанником академии ЦСКА. За основную команду нападающий выступает с 2016 года. В 2022-м Чалов играл в «Базеле».

Источник: РБ Спорт
Федор Чалов
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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