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Сегодня, 15:51

Генеральный директор «Пари НН» пригласил Мостового в Нижний Новгород: «Готовы разместить, организовать комфортные условия»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов через «СЭ» обратился к бывшему полузащитнику «Сельты» Александру Мостовому с приглашением в Нижний Новгород.

«Мы уже делали приглашение Мостовому при Сергее Николаевиче [Юране], повторим его снова. Клуб открыт. Хоть сегодня пусть приезжает, а после матча сможет вместе с командой поехать на базу, где пообщается, передаст опыт. В клубе открыты ворота, мы готовы разместить, сопроводить, организовать комфортные условия. Клуб делает официальное приглашение», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В субботу, 4 мая, новый главный тренер «Пари НН» Саша Илич выразил готовность пригласить Мостового на стажировку в нижегородский клуб.

На данный момент команда из Нижнего Новгорода занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 26 матчах.

Александр Мостовой
Футбол
РПЛ
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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4.05 17:00
Оренбург – Кр. Советов
 2 : 1
4.05 19:30
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Динамо – Сочи
 - : -
5.05 19:00
Пари НН – Спартак
 - : -
6.05 15:45
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Факел – Зенит
 - : -
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ЦСКА – Рубин
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