Генеральный директор «Пари НН» пригласил Мостового в Нижний Новгород: «Готовы разместить, организовать комфортные условия»

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов через «СЭ» обратился к бывшему полузащитнику «Сельты» Александру Мостовому с приглашением в Нижний Новгород.

«Мы уже делали приглашение Мостовому при Сергее Николаевиче [Юране], повторим его снова. Клуб открыт. Хоть сегодня пусть приезжает, а после матча сможет вместе с командой поехать на базу, где пообщается, передаст опыт. В клубе открыты ворота, мы готовы разместить, сопроводить, организовать комфортные условия. Клуб делает официальное приглашение», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

В субботу, 4 мая, новый главный тренер «Пари НН» Саша Илич выразил готовность пригласить Мостового на стажировку в нижегородский клуб.

На данный момент команда из Нижнего Новгорода занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 28 очков в 26 матчах.