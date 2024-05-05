Мостовой: «Лично мне без разницы, кто станет чемпионом РПЛ»

Экс-игрок сборной России Александр Мостовой заявил, что его не интересует развязка чемпионской гонки в РПЛ.

«Я ни за кого, у меня нет фаворита. Но интрига будет до последнего тура, хотя раньше за четыре матча до конца «Зенит» становился чемпионом. Я посмотрел календарь, и «Краснодару» будет непросто, «Зенит» в лучшем положении. У них проще расписание и больше шансов на первое место. Лично мне без разницы, кто станет чемпионом, потому что мы много раз видели, когда одна команда из года в год берет «золото». Где есть большие финансы, там есть большие возможности, такие клубы всегда будут наверху», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

На данный момент лидером турнирной таблице РПЛ является «Зенит», набравший 50 очков в 26 матчах. Идущий вторым «Краснодар» (50) уступает петербуржцам по дополнительным показателям. Тройку лучших замыкает «Динамо» (47).