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Деменко считает, что Морено может остаться в «Сочи» в случае вылета из РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко оценил работу главного тренера «Сочи» Роберта Морено.

«Мне игра «Сочи» после прихода Морено нравится, команда заиграла и показывает довольно хороший футбол. Жаль, что у этого тренера было так мало времени на спасение команды. Впрочем, я думаю, что в случае вылета из РПЛ он останется в клубе, ведь когда его брали на работу, то понимали все риски и ситуацию в турнирной таблице. Будет жаль, если «Сочи» вылетит, но как я уже говорил, жаль будет любую команду в этом сезоне, которая не сможет сохранить прописку в РПЛ», — приводит слова Деменко «РБ Спорт».

46-летний испанец возглавил «Сочи» в декабре этого года. В 9 матчах под его руководством сочинцы одержали одну победу, шесть раз сыграли вничью и дважды уступили.

Ранее Морено тренировал «Гранаду», «Монако» и сборную Испании.

Источник: «РБ Спорт»
Максим Деменко
Футбол
ФК Сочи
Роберт Морено
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