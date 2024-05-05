Масалитин: «Даже если бы ЦСКА стал чемпионом, Федотов не был бы лучшим тренером сезона»

Экс-нападающий ЦСКА Валерий Масалитин оценил шансы Владимира Федотова стать лучшим тренером сезона в РПЛ.

«В моем понимании Федотов не претендует на звание лучшего тренера сезона? Судя по игре, по структуре, то вообще нет. У него большие проблемы. Даже если бы он чемпионат выиграл при удачном раскладе! У него слишком много минусов. В прошлом году он занял второе место и взял Кубок. В этом году, если даже будет Кубок, то в тройку он уже никак не попадет. В тройку уже не влезешь», — приводит слова Масалитина Legalbet.

После 26 туров ЦСКА располагается на восьмом месте в таблице чемпионата России, набрав 38 очков.

6 мая армейский клуб на своем поле сыграет против «Рубина».