Хавбек «Спартака» Литвинов: «Слишкович? Спокойный, веселый и интеллигентный»

Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов охарактеризовал тремя словами исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Владимира Слишковича.

«Спокойный, веселый и интеллигентный. Слишкович умеет разрядить обстановку, чтобы было спокойнее. Владимира знаем давно, было много ситуаций, где можно было посмеяться», — цитирует Литвинова Sport24.

Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки в середине апреля испанца Гильермо Абаскаля. Всего под руководством Слишковича московская команда провела пять матчей, в которых одержала 3 победы и дважды сыграла вничью.