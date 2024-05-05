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Хавбек «Спартака» Литвинов: «Слишкович? Спокойный, веселый и интеллигентный»

Руслан Минаев
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов охарактеризовал тремя словами исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Владимира Слишковича.

«Спокойный, веселый и интеллигентный. Слишкович умеет разрядить обстановку, чтобы было спокойнее. Владимира знаем давно, было много ситуаций, где можно было посмеяться», — цитирует Литвинова Sport24.

Слишкович стал исполняющим обязанности главного тренера «Спартака» после отставки в середине апреля испанца Гильермо Абаскаля. Всего под руководством Слишковича московская команда провела пять матчей, в которых одержала 3 победы и дважды сыграла вничью.

Источник: Sport24
Руслан Литвинов
ФК Спартак (Москва)
Владимир Слишкович
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 15 5 6 44-23 50
2
 Краснодар 27 14 8 5 41-26 50
3
 Динамо 26 13 8 5 43-33 47
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 27 11 7 9 44-37 40
7
 Ростов 26 11 7 8 39-39 40
8
 ЦСКА 26 9 11 6 45-36 38
9
 Рубин 26 10 7 9 24-31 37
10
 Ахмат 27 9 5 13 30-38 32
11
 Оренбург 27 7 8 12 31-36 29
12
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
13
 Факел 26 6 9 11 19-28 27
14
 Балтика 26 7 5 14 28-32 26
15
 Урал 26 6 7 13 25-40 25
16
 Сочи 26 4 8 14 26-40 20
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