Даку о будущем: «Сосредоточен только на «Рубине»

Нападающий «Рубина» Мирлинд Даку поделился мнением о своем будущем в казанском клубе.

«Интерес от московских клубов? Безусловно приятно, когда к тебе возникает такой интерес. Да, я слышал об этих слухах, но сейчас я сосредоточен только на «Рубине». Я с очень большим уважением отношусь к клубу и людям, которые здесь работают. У нас осталось еще четыре матча на финише сезона. Так что все мои мысли сейчас связаны только с этим», — цитирует Даку Metaratings.ru.

26-летний албанец в этом сезоне провел за «Рубин» 24 матча, забил 7 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с казанцами истекает летом 2026 года.