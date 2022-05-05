Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о сокращении бюджета в «Спартаке» на 2023 и 2024 год.

«Если будет организован сбор денег для помощи «Спартаку», я готов помочь, принять участие. Какую сумму скину? Это дело личное, не хочу называть сумму. Если понадобится помощь — я готов скинуться, поможем. Все команды могут организовать сбор средств, тот же «Краснодар», например. Если каждый скинет по 100 рублей, сумма будет грандиозная! Надо помогать футболу», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Ранее «СЭ» стало известно, что бюджет «Спартака» на 2023 год, который будет принят осенью, вероятно, составит около 8 миллиардов рублей.

На данный момент «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 27 туров. В следующем туре красно-белые сыграют с «Уралом».