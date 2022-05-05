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Канчельскис — о сокращении бюджета «Спартака»: «Если будет организован сбор денег, я готов принять участие»

Канчельскис заявил, что готов потратить личные деньги для увеличения бюджета «Спартака»
Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о сокращении бюджета в «Спартаке» на 2023 и 2024 год.

«Если будет организован сбор денег для помощи «Спартаку», я готов помочь, принять участие. Какую сумму скину? Это дело личное, не хочу называть сумму. Если понадобится помощь — я готов скинуться, поможем. Все команды могут организовать сбор средств, тот же «Краснодар», например. Если каждый скинет по 100 рублей, сумма будет грандиозная! Надо помогать футболу», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Ранее «СЭ» стало известно, что бюджет «Спартака» на 2023 год, который будет принят осенью, вероятно, составит около 8 миллиардов рублей.

На данный момент «Спартак» занимает десятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ после 27 туров. В следующем туре красно-белые сыграют с «Уралом».

Также команда прошла в полуфинал БЕТСИТИ Кубка России, где сыграет с «Енисеем». Матч пройдет 11 мая в Москве, начало — в 19:30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-esli-budet-organizovan-sbor-deneg-dlya-pomoshhi-spartaka-ya-gotov-prinyat-uchastie/?utm_source=yxsport&utm_medium=desktop
Андрей Канчельскис
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ФК Спартак (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 27 5 7 15 27-54 22
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6.05 18:00
Кр. Советов – Динамо
 - : -
7.05 14:00
Урал – Спартак
 - : -
7.05 16:30
Зенит – Химки
 - : -
7.05 16:30
Н. Новгород – Ахмат
 - : -
7.05 19:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
8.05 14:00
Уфа – Ростов
 - : -
8.05 16:30
Арсенал – Краснодар
 - : -
8.05 19:00
Локомотив – Рубин
 - : -
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Крылья Советов

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