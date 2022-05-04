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Бюджет «Спартака» к 2024 году может сократиться более чем на 50 процентов

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Александр Соболев и Георгий Джикия.
Фото ФК «Спартак»

Как стало известно «СЭ», бюджет московского «Спартака» на 2023 год, который будет принят осенью, вероятно, составит около 8 миллиардов рублей.

Снижение по сравнению с текущим бюджетом, находящемся в районе отметки в 11 миллиардов, планируется в районе 30 процентов. При этом к 2024 году обновленный бюджет сократится еще вдвое и составит около 4 миллиардов.

Таким образом, общее сокращение финансирования клуба за два года составит более 50 процентов.

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И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 27 13 6 8 39-28 45
6
 Локомотив 27 11 8 8 38-36 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Н. Новгород 27 7 8 12 25-38 29
12
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
13
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
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 - : -
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