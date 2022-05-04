Бюджет «Спартака» к 2024 году может сократиться более чем на 50 процентов

Как стало известно «СЭ», бюджет московского «Спартака» на 2023 год, который будет принят осенью, вероятно, составит около 8 миллиардов рублей.

Снижение по сравнению с текущим бюджетом, находящемся в районе отметки в 11 миллиардов, планируется в районе 30 процентов. При этом к 2024 году обновленный бюджет сократится еще вдвое и составит около 4 миллиардов.

Таким образом, общее сокращение финансирования клуба за два года составит более 50 процентов.