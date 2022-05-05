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Пименов считает уход Габулова с поста гендиректора «Химок» потерей для клуба

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Бывший футболист «Динамо» Руслан Пименов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость об уходе Владимира Габулова с поста генерального директора «Химок».

«Очень неожиданно. Я удивлен. Это потеря для клуба. Габулов зарекомендовал себя с лучшей стороны. Но я думаю, что «Химки» останутся в РПЛ, потому что у них есть определенный запас, чтобы, как минимум, не вылететь напрямую», — сказал Пименов корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Ранее стало известно, что Владимир Габулов покидает пост генерального директора «Химок». Команда занимает 12-ое место и имеет в своем активе 29 очков.

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