Бывший футболист ЦСКА Гришин прокомментировал победу армейцев над «Динамо»

Бывший футболист и тренер ЦСКА Александр Гришин прокомментировал победу армейцев над «Динамо» (1:0) в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ.

«Сегодня ЦСКА играл в 4-2-3-1, где Обляков с Гбаменом держали середину поля, а Щенников действовал на позиции левого защитника. Схема знакомая для ЦСКА, перестроились и выиграли заслуженно. «Армейцы» разобрали игру «Динамо», не стали разыгрывать мяч возле своей штрафной, играли длинными на Заболотного. Для «Динамо» это было неудобно. Точно также они играли против «Сочи». «Динамо» привыкло прессинговать первой шестёркой. ЦСКА нужно было выпускать быстрых игроков. Эджуке вышел слева, Ушаков справа. Они дали быстроту атакам. Эджуке забил красивый гол, убежав от опытного Бальбуэна.

«Динамо» выбыло из чемпионской гонки? Торопиться бы с таким выводом не стал. Надо подождать, как сыграет завтра «Зенит». Если он выиграет, то у «Динамо» не очень хорошее положение даже в борьбе за второе место, потому что в их календаре будут две кубковые игры. Третье место разыграют ЦСКА и «Сочи», есть еще «Краснодар», но я хочу, чтобы ЦСКА занял третье или даже второе место, если «Динамо» посыплется», — приводит Metaratings слова Гришина.

ЦСКА идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России с 47 очками в 26 матчах.